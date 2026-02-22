اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن

شهد منتجع مارالاغو التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة اقتحام مساء اليوم الأحد، بعدما دخل مشتبه به بسيارته عبر البوابة الشمالية للمنتجع مستغلاً فتح البوابة لخروج سيارة أخرى، وعند محاولته الدخول، واجهه عناصر الأمن، ما أدى إلى وقوع إطلاق نار بحسب التحقيقات الأولية.

ونقلت رويترز عن الجهاز قوله: إن عناصره أطلقوا النار على شاب في العشرينيات من عمره فأردوه قتيلاً بعد أن حاول الدخول إلى محيط منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب .

وأوضحت السلطات أن المشتبه به، من سكان ولاية كارولاينا الشمالية، وكانت عائلته قد أبلغت عن فقدانه قبل أيام، وتشير التحقيقات إلى أنه غادر الولاية متجهاً جنوباً واشترى بندقية في طريقه، عُثر على صندوقها داخل سيارته.

وقد أثار الحادث حالة من الفزع داخل المنتجع، فيما تتواصل التحقيقات لكشف دوافع المشتبه به والظروف المحيطة بالاقتحام، وسط تأكيد السلطات على تعزيز الإجراءات الأمنية في الموقع.

وأشار جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى أنه على الرغم من ان اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع إلا أن الرئيس ترامب متواجد حالياً في واشنطن.