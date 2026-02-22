قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
ديني

جامعة الأزهر تستبعد مشرفة المدينة الجامعية بسبب أزمة صلاة التراويح

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
محمد شحتة

أصدرت جامعة الأزهر، بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة أداء صلاة التراويح بالمدينة الجامعية للطالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وأكدت جامعة الأزهر حرصها على تأدية الشعائر التعبدية بوجه عام وفي شهر رمضان المبارك بوجه خاص وتوفير أماكن مناسبة مخصصة لذلك.

وقالت الجامعة في بيانها: فإنه فور العلم بالواقعة، قام الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي باستدعاء أطرافها من الطالبات ومشرفة الإقامة المختصة، والاستماع إلى أقوال الطرفين للوقوف على حقيقة ما جرى.

وقد تبين من الفحص أن الطالبات المقيمات بمبنى إسكان (5) كن يؤدين صلاة التراويح في مدخل المبنى الرئيسي، وفي ذات التوقيت حضرت بعض الطالبات العائدات من السفر، وتعذر دخولهن بسبب غلق الباب الرئيسي أثناء أداء الصلاة، وأثناء محاولة فتح الطريق لتمكين الطالبات القادمات من السفر من الدخول، صدر عن المشرفة المعنية أسلوب غير لائق في التعامل مع الموقف، مما أدى إلى تصاعد الأمر وحدوث الواقعة المتداولة.

وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ما يلي: استبعاد المشرفة صاحبة الواقعة من مهام الإشراف بالمدينة الجامعية، وإحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكدت جامعة الأزهر، على الالتزام بالأماكن المخصصة داخل مباني إسكان الطالبات لأداء صلاة التراويح، بما يضمن حسن التنظيم وعدم تعطيل حركة الدخول والخروج، وتحقيق الانضباط داخل المدينة الجامعية.

كما أكدت جامعة الأزهر، على حرصها الكامل على توفير مناخ يسوده الاحترام والانضباط، وصون حقوق الطالبات كافة، مع الالتزام بتطبيق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل المدن الجامعية.

جامعة الأزهر طالبات الأزهر الأزهر التراويح أزمة المدينة الجامعية

