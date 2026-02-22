مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل في نهاية الموسم .. من هو؟

أكدت تقارير صحفية ان هناك بوادر أزمة جديدة بين محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك "تقارير" محمد شريف هناك اتجاه من الآن إلى الموافقة على رحيله بنهاية الموسم، وهذا القرار هناك اتفاق عليه في الوقت الحالي خاصة مع عدم قناعة توروب به"

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.