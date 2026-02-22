إبراهيم نور الدين: الأندية أخطأت في المُطالبة بخبير أجنبي

قال الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين إن الحكم الكبير لابد أن يكون جاهزا لأي مباراة يتم إسنادها له حتى لو تم ذلك قبل المباراة بـ24 ساعة، موضحاً أن مباريات الأهلي والزمالك تبقى هي الأقوى في الكرة المصرية وربما العربية لكن هناك بعض القوى الكروية الجديدة ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج “النجوم في رمضان”: مباراة الاهلي وسموحة في الدوري أقيمت في رمضان ووقتها خسر الأهلي بثلاثية نظيفة وشهد هذا اللقاء ظروفا صعبة للغاية لأن الجمهور الأهلاوي رفض إقامة اللقاء إعتراضاً على مشاركة الأهلي في الدوري.

وعلق إبراهيم نور الدين على تجربة أوسكار رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري ، مؤكدا أنه يرفض فكرة الإستعانة بأي خبير أجنبي تحكيمي لرئاسة لجنة الحكام.

وواصل إبراهيم نور الدين: الأندية هي من طلبت الإستعانة بخبير أجنبي للتحكيم ثم اعترضت الأندية على نفس الخبراء الأجانب لذا فالمشكلة ليست في الحكام المصريين ، ولابد أن تعترف الأندية المصرية إنها أخطأت في مُطالبتها بخبير أجنبي.

وأكد إبراهيم نور الدين أنه تولى رئاسة لجنة الحكام لمدة 4 شهور فقط ، موضحاً أنه كان يتمنى الاعتماد على الحكام الشباب من سن 22 حتى 30 عاماً.

