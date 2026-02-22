قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم نور الدين: الأندية أخطأت في المُطالبة بخبير أجنبي

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

قال الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين إن الحكم الكبير لابد أن يكون جاهزا لأي مباراة يتم إسنادها له حتى لو تم ذلك قبل المباراة بـ24 ساعة، موضحاً أن مباريات الأهلي والزمالك تبقى هي الأقوى في الكرة المصرية وربما العربية لكن هناك بعض القوى الكروية الجديدة ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج “النجوم في رمضان”: مباراة الاهلي وسموحة في الدوري أقيمت في رمضان ووقتها خسر الأهلي بثلاثية نظيفة وشهد هذا اللقاء ظروفا صعبة للغاية لأن الجمهور الأهلاوي رفض إقامة اللقاء إعتراضاً على مشاركة الأهلي في الدوري.

وعلق إبراهيم نور الدين على تجربة أوسكار رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري ، مؤكدا أنه يرفض فكرة الإستعانة بأي خبير أجنبي تحكيمي لرئاسة لجنة الحكام.

وواصل إبراهيم نور الدين: الأندية هي من طلبت الإستعانة بخبير أجنبي للتحكيم ثم اعترضت الأندية على نفس الخبراء الأجانب لذا فالمشكلة ليست في الحكام المصريين ، ولابد أن تعترف الأندية المصرية إنها أخطأت في مُطالبتها بخبير أجنبي.

وأكد إبراهيم نور الدين أنه تولى رئاسة لجنة الحكام لمدة 4 شهور فقط ، موضحاً أنه كان يتمنى الاعتماد على الحكام الشباب من سن 22 حتى 30 عاماً.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسؤولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة.

إبراهيم نور الدين الأهلي الزمالك برنامج النجوم في رمضان إذاعة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

حملة مكبرة

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد