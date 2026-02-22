أعلن الناقد الرياضي أحمد جلال عن تولى هشام يكن قائد منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، القيادة الفنية رسمياً لمنتخب اريتريا.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هشام يكن مديرا فنيا لمنتخب إريتريا"

على جانب أخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لملاقاة زد إف سي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتقام مباراة الزمالك وزد إف سي، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

النقل التلفزيوني والتحليل قبل المباراة

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وزد إف سي، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لمتابعة أبرز ملامح اللقاء والتشكيل المتوقع.