والدي رماني في البحر| نجل محمد فاروق: أصعب تحدٍّ كان مسؤولية 2800 عامل في موبيكا

قال فاروق محمد فاروق، نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، إنّ بداية مشواره العملي كانت مليئة بالتحديات والمسؤوليات الكبيرة، مشيرًا إلى أن والده أراده أن يبدأ من الصفر بعيدًا عن لقب "ابن صاحب المحل".

وأوضح فاروق، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"،: "والدي رماني في البحر، وكنت لازم أتصرف بنفسي، ودي من أهم الحاجات اللي حصلت لي".

وأضاف فاروق، أنّ أصعب ما واجهه في البداية؛ كانت الضغوط والتوقعات العالية، مع التزامه بمسؤولية تشغيل 2800 عامل في شركة "موبيكا" التي أسسها جده.

وأكد أن هذه المسؤولية شكلت تحديًا كبيرًا له، لكنه تمكن من تجاوزها تدريجيًا مع اكتساب الخبرة، وقال: “الحمد لله النهاردة الدنيا أحسن بكتير”.

وأشار إلى أن مسيرته العملية بدأت أيضًا من خلال “تجربة خارجية في دبي”، حيث عمل في شركة ليست له؛ لتعلم أساسيات الإدارة، بعيدًا عن امتيازات الأبوة، قبل أن يعود إلى مصر وينضم رسميًا لشركة "موبيكا".

وأضاف فاروق، نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم: "أنا اللي كلمت والدي، قلت له أنا عايز أرجع وأخش في موبيكا، فهي دي كانت البداية".

وعن أول إنجازاته المالية؛ أشار فاروق إلى أن والده شجعه على دخول عالم التكنولوجيا والأسواق المالية، وقال: "أول مبلغ كسبته دخلت بيه البورصة، ودي كانت خطوة مهمة؛ عشان أتعلم الاستقلالية المالية بعيد عن أي مساعدة خارجية".