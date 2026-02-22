نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل

أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير عام ٢٠٢٦، بإخلاء سبيل ثمانية وعشرين متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

جاء القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المُفرج عنهم ودمجهم في المجتمع؛ تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.