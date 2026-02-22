يسري أبو شادي: إيران تمتلك قدرات نووية منذ سنوات.. وأي ضربة أمريكية ستشعل العالم

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن إيران تمتلك منذ سنوات القدرات الفنية التي تمكّنها من إنتاج قنابل ذرية، مشددًا على أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة أو مرتبطًا بالتطورات الحالية.

التصعيد السياسي

وأوضح أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيران قادرة تقنيًا على تصنيع قنابل نووية منذ فترة طويلة، معتبرًا أن الحديث المتجدد عن هذا الملف يأتي في سياق التصعيد السياسي والإعلامي.

حساسية منطقة الخليج

وأشار إلى أنه من غير المتوقع حدوث ضربات أمريكية مباشرة ضد إيران، موضحًا أن العالم لن يتحمل تداعيات مثل هذا السيناريو، خاصة في ظل حساسية منطقة الخليج التي تضم ما يقرب من نصف إمدادات النفط التي يعتمد عليها العالم.



وأضاف أن إيران تمتلك قدرات ردع، كما أن لها علاقات وتحالفات دولية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، ما يجعل أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق ذات عواقب معقدة على الساحة الدولية.

تأثيرات اقتصادية وأمنية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال قائمًا على الاحتمالات، وأن المجتمع الدولي يتحرك لتفادي سيناريو التصعيد الشامل، نظرًا لما قد يحمله من تأثيرات اقتصادية وأمنية جسيمة على العالم بأسره.