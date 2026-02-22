قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد المجمع السمكي بالمنزلة ويفتتح مصنع أعلاف المنزلة
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
يسري أبو شادي: إيران تمتلك قدرات نووية منذ سنوات.. وأي ضربة أمريكية ستشعل العالم

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن إيران تمتلك منذ سنوات القدرات الفنية التي تمكّنها من إنتاج قنابل ذرية، مشددًا على أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة أو مرتبطًا بالتطورات الحالية.

التصعيد السياسي

وأوضح أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيران قادرة تقنيًا على تصنيع قنابل نووية منذ فترة طويلة، معتبرًا أن الحديث المتجدد عن هذا الملف يأتي في سياق التصعيد السياسي والإعلامي.

حساسية منطقة الخليج

وأشار إلى أنه من غير المتوقع حدوث ضربات أمريكية مباشرة ضد إيران، موضحًا أن العالم لن يتحمل تداعيات مثل هذا السيناريو، خاصة في ظل حساسية منطقة الخليج التي تضم ما يقرب من نصف إمدادات النفط التي يعتمد عليها العالم.


وأضاف أن إيران تمتلك قدرات ردع، كما أن لها علاقات وتحالفات دولية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، ما يجعل أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق ذات عواقب معقدة على الساحة الدولية.

 تأثيرات اقتصادية وأمنية 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال قائمًا على الاحتمالات، وأن المجتمع الدولي يتحرك لتفادي سيناريو التصعيد الشامل، نظرًا لما قد يحمله من تأثيرات اقتصادية وأمنية جسيمة على العالم بأسره.

