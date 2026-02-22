سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال الحكم الدولي السابق، سمير عثمان، إنه ضد تجربة الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام؛ لأن التجربة لم تثبت نجاحها حتى الآن، رغم مرور عدة سنوات والاستعانة بأكثر من جنسيات مختلفة.

وتابع سمير عثمان نور الدين خلال تصريحات لبرنامج “النجوم في رمضان”: تجربة الخبير الأجنبي أراها "اختراع" طرحه البعض، مشددا على أن تجربة إبراهيم نور الدين كانت ناجحة رغم قصرها؛ لأنه خاض التجربة بحماس شديد وأقام عدة معسكرات وكان لديه طموحات كبيرة لكن الوقت لم يسعفه.

وواصل: “أوسكار” رئيس لجنة الحكام باتحاد المصري لم ينجح في اختبار القائمة الدولية، فقد استبعد محمود البنا وأحمد الغندور وحكاماً قديرين من القائمة دون أسباب مُقنعة أو منطقية.

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية "لاعبين ومدربين" ومسؤولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة.

