سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام

قال الحكم الدولي السابق، سمير عثمان، إنه ضد تجربة الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام؛ لأن التجربة لم تثبت نجاحها حتى الآن، رغم مرور عدة سنوات والاستعانة بأكثر من جنسيات مختلفة.

وتابع سمير عثمان نور الدين خلال تصريحات لبرنامج “النجوم في رمضان”: تجربة الخبير الأجنبي أراها "اختراع" طرحه البعض، مشددا على أن تجربة إبراهيم نور الدين كانت ناجحة رغم قصرها؛ لأنه خاض التجربة بحماس شديد وأقام عدة معسكرات وكان لديه طموحات كبيرة لكن الوقت لم يسعفه.

وواصل: “أوسكار” رئيس لجنة الحكام باتحاد المصري لم ينجح في اختبار القائمة الدولية، فقد استبعد محمود البنا وأحمد الغندور وحكاماً قديرين من القائمة دون أسباب مُقنعة أو منطقية.

