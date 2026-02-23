قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن لم يُخفِ أي تفاصيل أخرى عن حياته، وأن زواجه على لقاء الخميسي كان “السر الوحيد” الذي لم يُعلن عنه في البداية.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».

وأكد أنه يحرص على الوضوح في حياته الشخصية، خاصة بعد الجدل الذى أُثير مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يرغب في وجود أي لبس أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها حوله.

وتحدث حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبد المنصف، عن كواليس علاقته بـ"إيمان"، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.

وأكمل محمد عبد المنصف،: "ولادي خدوا مني موقف وخاصموني بسبب الأزمة اللي كانت بيني وبين مراتي".

وقال محمد عبد المنصف: «صعب أعتذر لإيمان، لأن الموضوع فيه جزء كبير من الاعتذارات»، مشيرًا إلى أنه يخاف بشدة من الشعور بالذنب إذا أحسّ أنه ظلم أحدًا.

وأضاف عبد المنصف، أن الخلاف الذي وقع بينهما انتهى بشكل محترم، موضحًا: «حصل اختلاف، وطلعنا بشكل مؤدب، وفي احترام، ومفيش أي ألفاظ».

وشدد على احترامه لرغبتها في عدم الظهور إعلاميًا أو تصدّر المشهد، مؤكدًا أنها لا ترغب فى تضخيم الأمر أو تكبير الموضوع.

وأشاد محمد عبد المنصف بموقف الفنانة لقاء الخميسي، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديره لها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها واحترامها للأسرة والبيت والأولاد، قائلًا إن أكثر ما يقدّره؛ أنها لم تقبل أن يتحدث أي شخص عنه بشكل مسيء، وحرصت على الدفاع عني.

وأضاف عبد المنصف، لقاء «بنت أصول ومتربية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودتها بقوة للساحة الفنية، خاصة أنها تقدم أعمالًا جيدة هذا العام، كما أنهما يتناقشان سويًا فى العروض الفنية التي تُعرض عليها.

وأشار إلى أنه رفض مشاركتها في بعض الأعمال خلال موسم رمضان الماضي؛ لأن العمل من وجهة نظره لم يكن جيدًا أو مضمون النجاح.

