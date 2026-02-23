محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن لم يُخفِ أي تفاصيل أخرى عن حياته، وأن زواجه على لقاء الخميسي كان “السر الوحيد” الذي لم يُعلن عنه في البداية.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».

وأكد أنه يحرص على الوضوح في حياته الشخصية، خاصة بعد الجدل الذى أُثير مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يرغب في وجود أي لبس أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها حوله.

وتحدث حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبد المنصف، عن كواليس علاقته بـ"إيمان"، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.

وأكمل محمد عبد المنصف،: "ولادي خدوا مني موقف وخاصموني بسبب الأزمة اللي كانت بيني وبين مراتي".

وقال محمد عبد المنصف: «صعب أعتذر لإيمان، لأن الموضوع فيه جزء كبير من الاعتذارات»، مشيرًا إلى أنه يخاف بشدة من الشعور بالذنب إذا أحسّ أنه ظلم أحدًا.

وأضاف عبد المنصف، أن الخلاف الذي وقع بينهما انتهى بشكل محترم، موضحًا: «حصل اختلاف، وطلعنا بشكل مؤدب، وفي احترام، ومفيش أي ألفاظ».

وشدد على احترامه لرغبتها في عدم الظهور إعلاميًا أو تصدّر المشهد، مؤكدًا أنها لا ترغب فى تضخيم الأمر أو تكبير الموضوع.

وأشاد محمد عبد المنصف بموقف الفنانة لقاء الخميسي، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديره لها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها واحترامها للأسرة والبيت والأولاد، قائلًا إن أكثر ما يقدّره؛ أنها لم تقبل أن يتحدث أي شخص عنه بشكل مسيء، وحرصت على الدفاع عني.

وأضاف عبد المنصف، لقاء «بنت أصول ومتربية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودتها بقوة للساحة الفنية، خاصة أنها تقدم أعمالًا جيدة هذا العام، كما أنهما يتناقشان سويًا فى العروض الفنية التي تُعرض عليها.

وأشار إلى أنه رفض مشاركتها في بعض الأعمال خلال موسم رمضان الماضي؛ لأن العمل من وجهة نظره لم يكن جيدًا أو مضمون النجاح.