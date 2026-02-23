نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

أثار وكيل اللاعبين الشهير نادر شوقي، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الرياضي المصري، بعد ظهوره في برنامج أقر وأعترف، حيث أدلى بتصريحات جريئة تناولت أسلوب التفاوض والسياسات التعاقدية داخل الأندية الكبرى في الدوري المصري.

تصريحات شوقي لم تمر مرور الكرام، خاصة أنها مست أندية جماهيرية كبرى، وفتحت باب النقاش حول طريقة إدارة التعاقدات، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب.

بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

وفي مقارنة مباشرة بين القوى الشرائية في الدوري المصري، اختار شوقي نادي بيراميدز باعتباره “الأشطر” في ملف التفاوض، مؤكدًا أن النادي يمتلك حسمًا وسرعة في إبرام الصفقات.

وأوضح أن بيراميدز حين يضع لاعبًا ضمن أولوياته، يتحرك بسرعة ويحسم الصفقة دون تعقيدات، مضيفًا: “عندما يريد بيراميدز الحصول على شيء، يحصل عليه فورًا”. هذا التصريح اعتبره كثيرون إشادة واضحة بالإدارة التعاقدية للنادي وقدرتها على تنفيذ أهدافها بكفاءة.

انتقادات حادة لسياسة الأهلي التعاقدية

في المقابل، وجه شوقي انتقادات صريحة لسياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب. وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في التعاقد بحد ذاته، بل في مدة العقود الطويلة التي يتم توقيعها.

وأكد أن بعض اللاعبين يتم التعاقد معهم بعقود تمتد لعدة سنوات، لكن يتم الاستغناء عنهم بعد موسم واحد فقط، ما يضطر النادي لدفع القيمة الكاملة للعقد بالعملة الصعبة، وهو ما وصفه بـ“الخسائر الفادحة”.

دعوة لمراجعة شاملة



واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسة التعاقدية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الطموح الفني والحسابات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الأندية المصرية حاليًا