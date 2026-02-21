ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز والجيش الملكي

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب، في الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الجيش الملكي المغربي.

ويحل بيراميدز- بطل قارة أفريقيا وحامل اللقب - ضيفا على الجيش الملكي، في مباراة الذهاب، في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء يوم الجمعة 13 مارس 2026، على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط (دون حضور جمهور).

بينما يحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز، في مباراة الإياب، في الساعة التاسعة من مساء السبت 21 مارس 2026، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.