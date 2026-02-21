إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

يواصل النجم عمرو سعد تصدره للترند وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقتين الثانية والثالثة من مسلسل «إفراج»، وسط إشادات جماهيرية واسعة بالأداء المكثف والتصاعد الدرامي المشوق.

مواجهة نارية في الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الثانية تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، كان أبرزها محاولة علي، نجل عباس الريس، الهروب من المنزل، وكاد أن يسقط من أعلى السور، في مشهد حبَس أنفاس المشاهدين.



أسرع عباس لإنقاذ ابنه، لكن يونس، الذي يجسد شخصيته عمر السعيد، وصل إليه أولًا، وهدد بترك علي يسقط، بل وحاول مع رجاله قتل عباس، في مشهد شديد التوتر. إلا أن عباس استطاع في اللحظات الأخيرة إنقاذ نفسه وإنقاذ ابنه، لتزداد وتيرة الصراع اشتعالًا.

تطورات صادمة في الحلقة الثالثة

تواصلت المفاجآت في الحلقة الثالثة، حيث انكشف الوجه الحقيقي لشداد، الذي لا يزال يخدع عباس ويتلاعب بالأحداث من خلف الستار.



وعثر عباس على شيء غامض داخل دولاب عوف، ليقترب أكثر من كشف خيوط اللعبة، خاصة بعد لقاء وصدفة غير متوقعة قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل.

عرض ومواعيد

يُعرض مسلسل «إفراج» على:

علىMBC مصر الساعة 7 مساءً و10 مساءً بتوقيت مصر

وMBC 1 الساعة 11 مساءً

و MBC مصر دراما الساعة 12 ظهرًا

كما يُعرض عبر منصة شاهد

أبطال وصناع العمل

يشارك في البطولة إلى جانب عمرو سعد كل من:

تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، محسن منصور، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، علاء مرسي، بسنت شوقي.

العمل من إنتاج صباح إخوان و إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك ويستند إلى أحداث واقعية قُدمت في قالب درامي مشوق ومكثف.