تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي، في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف تشيلسي عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 4، فيما تعادل بيرنلي عن طريق زيان فليمنج في الدقيقة 90+3 من الوقت الضائع للمباراة.

جدير بالذكر أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه فوفانا لاعب تشيلسي في الدقيقة 72 بعد تلقيه الانذار الثاني.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما حقق 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 6 هزائم.

في المقابل، يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و7 تعادلات، بينما تلقى 16 خسارة حتى الآن.

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي

وبدأ تشيلسي أمام بيرنلي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، فوفانا، تشالوباه، جوستو.

خط الوسط: سانتوس، إنزو فيرنانديز، كايسيدو.

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو، نيتو.