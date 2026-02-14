قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

مجدي سلامة

اكتسح فريق تشيلسي نظيره هال سيتي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية تشيلسي كل من بيدرو نيتو (هاتريك) وإستيفاو في الدقائق 40، 51، 59، 71.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، فوفانا، سار وهاتو.

خط الوسط: كايسيدو، سانتوس ونيتو.

خط الهجوم: ديلاب، إستيفاو وجارناتشو.

يُذكر أن تشيلسي قد سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، يتأهل فريق تشيلسي إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

