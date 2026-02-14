تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح فريق تشيلسي نظيره هال سيتي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية تشيلسي كل من بيدرو نيتو (هاتريك) وإستيفاو في الدقائق 40، 51، 59، 71.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، فوفانا، سار وهاتو.

خط الوسط: كايسيدو، سانتوس ونيتو.

خط الهجوم: ديلاب، إستيفاو وجارناتشو.

يُذكر أن تشيلسي قد سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، يتأهل فريق تشيلسي إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.