قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينورد يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق 6 أشهر

تشيلسي
تشيلسي
مجدي سلامة

أعلن نادي فينورد الهولندي انضمام رحيم سترلينج، لاعب تشيلسي ومانشستر سيتي السابق، إلى صفوفه حتى نهاية الموسم.

وكان سترلينج، الذي انتقل إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي في يوليو تموز 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (68.07 مليون دولار)، قد غادر ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وقال سترلينج في بيان "بصفتي لاعبا حرا، أُتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، الفرصة للتحكم في خطوتي التالية. أردت أن أمهل نفسي الوقت الكافي للحديث مع الأندية ومدربيها، لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل، والتأكد من أنني أستطيع أن أضيف قيمة حقيقية في هذا الفصل الجديد من مسيرتي".

ويحتل فينورد المركز الثاني في الدوري الهولندي، لكنه يتأخر بفارق 17 نقطة عن المتصدر أيندهوفن، وسيواجه فريق جو أهيد إيجلز بعد غد الأحد.

وأكد روبن فان بيرسي مدرب فينورد أن سترلينج سيكون إضافة مهمة للفريق في المراحل الحاسمة من الموسم، قائلا "سجله الكروي يتحدث عن نفسه. بوسعه تغيير نتيجة أي مباراة، وأنا مقتنع بأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق بينما نواصل العمل على تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من الموسم".

فينورد رحيم سترلينج مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

غسول الفم

هل استخدام غسول الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء بعد صلاة العشاء.. ردد أفضل الأدعية الثابتة عن النبي

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد