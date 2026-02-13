فينورد يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق 6 أشهر

أعلن نادي فينورد الهولندي انضمام رحيم سترلينج، لاعب تشيلسي ومانشستر سيتي السابق، إلى صفوفه حتى نهاية الموسم.

وكان سترلينج، الذي انتقل إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي في يوليو تموز 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (68.07 مليون دولار)، قد غادر ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وقال سترلينج في بيان "بصفتي لاعبا حرا، أُتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، الفرصة للتحكم في خطوتي التالية. أردت أن أمهل نفسي الوقت الكافي للحديث مع الأندية ومدربيها، لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل، والتأكد من أنني أستطيع أن أضيف قيمة حقيقية في هذا الفصل الجديد من مسيرتي".

ويحتل فينورد المركز الثاني في الدوري الهولندي، لكنه يتأخر بفارق 17 نقطة عن المتصدر أيندهوفن، وسيواجه فريق جو أهيد إيجلز بعد غد الأحد.

وأكد روبن فان بيرسي مدرب فينورد أن سترلينج سيكون إضافة مهمة للفريق في المراحل الحاسمة من الموسم، قائلا "سجله الكروي يتحدث عن نفسه. بوسعه تغيير نتيجة أي مباراة، وأنا مقتنع بأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق بينما نواصل العمل على تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من الموسم".