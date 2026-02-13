سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026؛ معززًا بتعطل العمل في الجهاز المصرفي.

استقرار العملات العربية

شهدت العملات العربية ثباتا داخل الجهاز المصرفي منذ آخر تداول له أمس الخميس بعد انخفاضا طفيفًا في سعر الصرف العربي والأجنبي في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.46 جنيه للشراء و12.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.2 جنيه للشراء و 153.69 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.72 جنيه للشراء و 12.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 124.44 جنيه للشراء و 124.37 جنيه للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 121.44 جنيه للشراء و121.81 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.82 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.85 جنيه للشراء و 66.23 جنيه للبيع.