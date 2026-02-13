قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد لقطات من مران الزمالك الختامي لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من مران نادي الزمالك الختامي لمواجهة كايزر تشيفز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وتلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام كايزر تشيفز في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء الحاسم.

كان الزمالك قد تعرض لضغوط إضافية بعد تعثره في الجولة السابقة، ما زاد من أهمية اللقاء المقبل أمام متصدر المجموعة، وجعل الفوز هدفًا أساسيًا للفريق من أجل التأهل للدور التالي وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.


موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
 

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز، في  السادسة من مساء غد السبت، على إستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذي تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، من كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكما رابعا، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

