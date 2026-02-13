قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز الشفافية ويوسع المشاركة السياسية
برلماني: تكليف الرئيس السيسي بشأن المجالس المحلية يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين
أهلي جدة يضرب الشباب بخماسية في الدوري السعودي
الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026
توت عنخ أمون غير عبراني| زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي: ما عملتلوش كمين
رياضة

نجم الزمالك يثير غضب جماهير الأهلي بشأن أزمة أشرف داري

اشرف داري
اشرف داري
محمد بدران   -  
علا محمد

تواصل إدارة النادي الأهلي جهودها لحل الأزمة المتعلقة بأشرف داري، مدافع الفريق والذي خرج  من حسابات النادي على الصعيد المحلي والإفريقي.

وكتب أسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك "محدش معاه رقمه يابن المحظوظه ايه الفلوس دي النادي الاهلي بصراحة لقطة لأي حد يمضي له".

وكان الأهلي قرر قبل عدة أيام رفع اسم أشرف داري من القائمتين لإدراج اللاعب المغربي الجديد يوسف بلعمري القادم من الرجاء المغربي في قائمة الفريق.

ويتبقى في عقد أشرف داري مع الأهلي موسمان ونصف منذ الانتقال إليه في صيف 2024.

وكان أشرف داري، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في صيف 2024، قادمًا من استاد بريست الفرنسي، لكنه تعرض للعديد من الإصابات، أبعدته عن المشاركة مع الفريق بانتظام.

وأكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أن النادي الأهلي مُلزم قانونيًا بسداد جميع المزايا المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب أشرف داري، بما في ذلك بدل السكن وكافة المستحقات الأخرى.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة 3 أشهر يمنحه الحق الكامل في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خبير اللوائح أن أفضل سيناريو متاح أمام الأهلي في الوقت الحالي يتمثل في التوصل إلى صيغة تراضٍ مع أشرف داري، تتيح إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي، دون الدخول في نزاعات قانونية قد تُكلف النادي كثيرًا.

وتطرق العمايرة إلى مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا أن أي عقد يتم بين ناديين ولاعب يجب تسجيله رسميًا على النظام الإلكتروني باتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة، مشددًا على أنه لا يجوز اعتماد عقد غير مُسجل، وإذا ادعى اللاعب أنه حر، فعليه تقديم ما يثبت ذلك قانونيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يقوم بتغيير نماذج العقود في كل موسم، وهو ما يمنع أي نادٍ من التوقيع مع لاعب في الوقت الحالي على أن ينضم رسميًا مع نهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

إدارة النادي الأهلي الأهلي الأزمة المتعلقة بأشرف داري أشرف داري الزمالك اسامة حسن الرجاء المغربي

