وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مران الأهلي الأخير استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

مران الأهلي
مران الأهلي
علا محمد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي غدًا السبت؛ استعدادًا ‏لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا ‏للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

وتقام مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي يوم الأحد القادم في الجولة السادسة ‏والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات البطولة‎.‎

موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي 

ويواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمام شبيبة القبائل في آخر مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا.

