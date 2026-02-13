دوري أبطال إفريقيا| توروب وقائد الأهلي يحضران مؤتمر مباراة الجيش الملكي

يحضر الدانماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وقائد الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وينطلق المؤتمر في تمام الثانية والنصف ظهر غد السبت باستاد القاهرة الدولي، بحضور المدير الفني الدانماركي ييس توروب وقائد الفريق؛ للحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدًا على استاد التتش بالجزيرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة.