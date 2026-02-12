قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توروب يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالتونسي محمد علي بن رمضان فى مباراة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك عقب ظهور بن رمضان فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل لافت للنظر.

ويفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ثنائي سوبر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجيش الملكي المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام نظيره يانج افريكانز التنزاني بهدف لكل منهما خارج الديار.

ويغيب الثنائي أحمد سيد زيزو عن مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي عقب تعرضه للإصابة في إحدي مباريات الدوري الممتاز بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

فيما يغيب محمود حسن ترزيجية نجم النادي الأهلي عن مباراة الجيش الملكي المغربي بعد إصابته خلال المواجهة الآخيرة للفريق بشد في العضلة الخلفية.

فيما يستعيد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خدمات نجم الوسط إمام عاشور عقب انتهاءه من تأدية العقوبة التأديبية التي تعرض لها علي خلفية تخلفه عن السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

ويعود غدا الجمعة إمام عاشور إلي تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه إلي جانب التدريب بشكل منفرد.

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إنزاجي

الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

