توروب يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالتونسي محمد علي بن رمضان فى مباراة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك عقب ظهور بن رمضان فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل لافت للنظر.

ويفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ثنائي سوبر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجيش الملكي المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام نظيره يانج افريكانز التنزاني بهدف لكل منهما خارج الديار.

ويغيب الثنائي أحمد سيد زيزو عن مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي عقب تعرضه للإصابة في إحدي مباريات الدوري الممتاز بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

فيما يغيب محمود حسن ترزيجية نجم النادي الأهلي عن مباراة الجيش الملكي المغربي بعد إصابته خلال المواجهة الآخيرة للفريق بشد في العضلة الخلفية.

فيما يستعيد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خدمات نجم الوسط إمام عاشور عقب انتهاءه من تأدية العقوبة التأديبية التي تعرض لها علي خلفية تخلفه عن السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

ويعود غدا الجمعة إمام عاشور إلي تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه إلي جانب التدريب بشكل منفرد.