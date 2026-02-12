محليا وقاريا.. 4 مواجهات نارية بانتظار الأهلي في مارس

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 4 مباريات هامة خلال شهر مارس المقبل في الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب علي نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر والزمالك الوصيف وبيراميدز صاحب المركز الثالث.

وجاءت ‏مباريات النادى الأهلى في مدشهر مارس القادم على النحو التالي:

الجولة 21 في الدوري الممتاز

الأهلي ضد المقاولون العرب 5 مارس بالقاهرة

الجولة 15 في الدوري الممتاز

الأهلي ضد طلائع الجيش 9 مارس بالقاهرة

ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 13-15 مارس

إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 20-22 مارس