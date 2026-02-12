رمضان السيد: أداء الأهلي تحسن أمام الإسماعيلي.. وكامويش خارج الخدمة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الفريق شهد تحسنًا ملحوظًا خلال مواجهة الإسماعيلي، مقارنة بالمباريات السابقة، رغم وجود بعض الملاحظات الفنية على عدد من اللاعبين.

كامويش

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن الأهلي ظهر بصورة أفضل من اللقاءات الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانسجام وارتفاع المستوى الفردي لبعض العناصر.

ووجه رمضان، انتقادًا حادًا للمهاجم كامويش، مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن مستواه، ولا يمتلك السرعة أو القوة البدنية أو القدرة على لعب دور المحطة الهجومية، وهو ما يؤثر على الفاعلية الهجومية للفريق.

كما أشار إلى أن طاهر محمد طاهر يمر بنفس السيناريو منذ انضمامه للأهلي، حيث يتألق في أربع أو خمس مباريات ثم يتراجع مستواه بشكل ملحوظ، مضيفًا أن الفريق بدا في بعض فترات مواجهة الإسماعيلي وكأنه يلعب منقوصًا عدديًا بسبب غياب التأثير الهجومي لعدد من اللاعبين.

وعن محمد علي بن رمضان، أوضح السيد أنه رغم تسجيله هدفًا، إلا أنه لم يظهر بمستواه المعهود، مطالبًا بضرورة استعادة أفضل نسخة منه خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم، وفي حال استعادوا مستواهم وتألقوا بشكل جماعي، سيظهر الفريق بصورة أقوى وأكثر انسجامًا تحت قيادة المدير الفني ييس توروب.