محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

كشف أيمن الشهابي محافظ دمياط، تفاصيل تشكل لجنة لإنقاذ الطفلة جنى بكفر سعد.



وقال أيمن الشهابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر“ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر”: "الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لملف حماية الأطفال".

وتابع أيمن الشهابي: "نسعى لتوفير بيئة آمنة وكريمة للأطفال"، مضيفًا: "فور تلقي بلاغ تحركت وحدة التدخل السريع لحقوق الطفل للتعامل مع الطفلة جنى ".

وأكمل أيمن الشهابي: "استدعينا من يقوم بحبس الطفلة جنى في قسم الشرطة وقال إنه جامع خردة وبيطلع طول النهار وبيقفل على البنت لإنه بيخاف عليها ".

وتابع أيمن الشهابي:" لاقينا إن والدة الطفلة جنى كانت مسجونة وخرجت ولم تبحث عن ابنتها وتهمتها إنها قتلت ابنتها الثانية ".