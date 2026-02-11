محافظ دمياط يفتتح معرض " أهلاً رمضان " بمدينة السرو



إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، معرض " أهلاً رمضان " بمدينة السرو الذى نظمه حزب مستقبل الوطن والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ..

جاء الافتتاح بحضور النائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و الأستاذة فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو

هذا وقد تفقد " محافظ دمياط " المعرض الذى يتضمن السلع الأساسية والغذائية والياميش واللحوم البقوليات والارز والسكر والمواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

وخلال الافتتاح ،، تواصل " المحافظ " مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم و أكد على أن معارض " أهلاً رمضان " تعكس اهتمام الدولة والمؤسسات المختلفة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، وتنظيم معارض بمدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين بحلول الشهر المبارك، حيث وجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن والنائب التمامى على هذه الجهود لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة .