"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

ذكر دكتور هشام القصاص أستاذ العلوم البيئية أن المناخ أصبح يتعرض بقوة لتقلبات وتغيرات غيرت شكل الفصول الأربعة، مشيرا إلى أن الشتاء في مصر الآن يتعرض لظاهرة "النينو" التي تتسبب في حدوث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

وأضاف القصاص أن الشتاء أصبح أقصر في مدته عن المعتاد ونشعر فيه الآن بدرجات حرارة مرتفعة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت تحدث عادةً في رأس السنة الميلادية، وهي تُغيّر من درجات حرارة المحيط الهادئ وتؤدي بالتالي لتغيرات في اتجاهات الرياح في العالم، موضحا أننا نستطيع من خلال "النينو" أن نتنبأ بالارتفاعات المفاجأة في درجات الحرارة.

وقال القصاص، في تصريحات تلفزيونية، إن النينو هو المؤشر المسبق للتغيرات المناخية، ويحدث نتيجة التغيرات المناخية التي بات يعاني منها كوكب الأرض .

وأكد القصاص أن هذه التغيرات سيكون لها آثارها السلبية على المحاصيل الزراعية، حيث إن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ثم الانخفاض المفاجئ يتبعه انتشار للآفات الزراعية، كما أنه قد يتسبب في نشاط بعض الفيروسات الموسمية، ولذلك يستعد فيها أطباء الصدر والجهاز التنفسي بتوعية المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لأنها قد يصحبها نشاط للغبار والأتربة.