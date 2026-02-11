عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ التعديلات الموسعة في الحكومة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق إصلاح شامل إذا ما التزمت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكم على الحكومة لا يمكن أن يكون بمجرد تقييم الأسماء المكلفة، بل يجب أن يكون من خلال الأداء الفعلي وقدرة الوزراء على ترجمة التكليفات إلى خطوات عملية قابلة للقياس والمتابعة.

وتابع، أن التكليفات الصادرة للحكومة تتضمن 4 محاور رئيسية و8 أهداف أساسية تمثل أهم التحديات التي تواجه مصر منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن وضع جداول محددة للتنفيذ والمتابعة والمحاسبة سيكون له أثر بالغ في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن الدور الأساسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيكون متابعة تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار حسين إلى أن المجموعة الاقتصادية الجديدة في الحكومة تمثل خطوة مهمة، حيث تم تشكيلها بالكامل باستثناء وزير المالية، بهدف معالجة المشكلات الاقتصادية المعقدة والهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذه المجموعة يمكن أن تلعب دورًا جوهريًا في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق الإصلاح المالي والاجتماعي في مصر.

وأكد، أن نجاح الحكومة الجديدة في تنفيذ التكليفات بشكل دقيق وشفاف سيكون بمثابة مؤشر على بدء مرحلة إصلاحية مهمة في مصر، معربًا عن تفاؤله بإمكانات الوزراء الجدد وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.