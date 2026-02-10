عماد الدين حسين: تأخير إعلان التشكيل الجديد للحكومة حق أصيل لرئيس الوزراء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة حقيقية في بعض وسائل الإعلام، تتمثل في اعتماد عدد من المواقع الإخبارية على ما وصفه بـ"أنصاف المعلومات"، حيث يتم تداول جزء من المعلومة والتعامل معها على أنها حقيقة مكتملة، دون التحقق أو استكمال الصورة.

الإساءة للمجتمع المصري

وأوضح "حسين" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن هذا النهج يتسبب في الإساءة للمجتمع المصري، خاصة أن من الطبيعي في أي عملية اختيار أو تشكيل أن يتم مقابلة أكثر من مرشح، وهو أمر لا ينبغي تفسيره أو تداوله بشكل خاطئ.

وأشار إلى أن تأخير الإعلان عن التشكيل الحكومي يُعد حقًا أصيلًا لرئيس مجلس الوزراء، بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة وضمان أن تكون الاختيارات النهائية في محلها، لافتًا إلى أن تداول الأسماء قبل الإعلان الرسمي كان في حد ذاته دلالة واضحة على سياسة الكتمان التي صاحبت عملية التشكيل.

الرؤى اللازمة لدعم أداء الحكومة

وتطرق إلى دور الدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أنه يعمل مستشارًا لرئيس الوزراء، في تجربة تُعد الأولى من نوعها، حيث يتفرغ لمتابعة الحقائب الوزارية وتقديم الرؤى اللازمة لدعم أداء الحكومة.

وفي سياق متصل، أكد عماد الدين حسين أن ما جرى اليوم من توجيهات رئاسية، حال تنفيذ الحكومة لنصفها فقط، سيمثل إنجازًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بوضع سياسات اقتصادية واضحة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

أهمية ملف الإعلام

وشدد على أهمية ملف الإعلام خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحلى الوزراء بأعلى درجات الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، بما يسهم في بناء الثقة مع الرأي العام وتوضيح الحقائق للمواطنين.