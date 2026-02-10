قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
عماد الدين حسين: تأخير إعلان التشكيل الجديد للحكومة حق أصيل لرئيس الوزراء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة حقيقية في بعض وسائل الإعلام، تتمثل في اعتماد عدد من المواقع الإخبارية على ما وصفه بـ"أنصاف المعلومات"، حيث يتم تداول جزء من المعلومة والتعامل معها على أنها حقيقة مكتملة، دون التحقق أو استكمال الصورة.

الإساءة للمجتمع المصري

وأوضح "حسين" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن هذا النهج يتسبب في الإساءة للمجتمع المصري، خاصة أن من الطبيعي في أي عملية اختيار أو تشكيل أن يتم مقابلة أكثر من مرشح، وهو أمر لا ينبغي تفسيره أو تداوله بشكل خاطئ.

وأشار إلى أن تأخير الإعلان عن التشكيل الحكومي يُعد حقًا أصيلًا لرئيس مجلس الوزراء، بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة وضمان أن تكون الاختيارات النهائية في محلها، لافتًا إلى أن تداول الأسماء قبل الإعلان الرسمي كان في حد ذاته دلالة واضحة على سياسة الكتمان التي صاحبت عملية التشكيل.

الرؤى اللازمة لدعم أداء الحكومة

وتطرق إلى دور الدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أنه يعمل مستشارًا لرئيس الوزراء، في تجربة تُعد الأولى من نوعها، حيث يتفرغ لمتابعة الحقائب الوزارية وتقديم الرؤى اللازمة لدعم أداء الحكومة.

وفي سياق متصل، أكد عماد الدين حسين أن ما جرى اليوم من توجيهات رئاسية، حال تنفيذ الحكومة لنصفها فقط، سيمثل إنجازًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بوضع سياسات اقتصادية واضحة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

أهمية ملف الإعلام 

وشدد على أهمية ملف الإعلام خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحلى الوزراء بأعلى درجات الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، بما يسهم في بناء الثقة مع الرأي العام وتوضيح الحقائق للمواطنين.

الحكومة قرارات الحكومة مجلس الوزراء التغييرات الحكومية

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

دوري الطائرة

فوز الأهلي والزمالك .. نتائج مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

رامي ربيعه

في غياب رامي ربيعة .. فوز العين على سترة بدوري أبطال الخليج

فريق ابها

أبها يواصل صدارته لدوري الدرجة الثانية السعودي

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد