الشرطة الكندية: مصرع 9 على الأقل في إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية

أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي استهدف مدرسة ثانوية ومبنى سكنياً في شمال شرق مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتلقت الشرطة الكندية بلاغات بوجود مسلح في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية حوالي الساعة 1:20 ظهراً بالتوقيت المحلي، حيث عثرت على ستة قتلى وعشرات الجرحى. كما توفي شخص آخر أثناء نقله إلى المستشفى.

وأفادت الشرطة بالعثور على جثة المشتبه به، مصاباً على ما يبدو بجرح ألحقه بنفسه، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

نُقل اثنان من الضحايا جواً إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو مهددة للحياة. ويتلقى نحو 25 شخصاً آخرين العلاج في مركز طبي محلي، وفقاً للشرطة، لإصاباتهم غير الخطيرة.

كما عُثر على جثتي شخصين آخرين في منزل يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، بحسب بيان للشرطة.

وأضاف البيان: "يجري الضباط عمليات تفتيش إضافية لمنازل وممتلكات أخرى لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين آخرين أو أي صلة أخرى بأحداث اليوم".

أفاد بيانٌ صادرٌ عن الشرطة الكندية: "لا تعتقد الشرطة بوجود أي مشتبه بهم هاربين أو أي تهديدٍ مستمرٍ للجمهور".