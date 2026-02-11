مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل

كشفت قناة ألمانية أن أوكرانيا لا ترغب في إبرام اتفاق لوقف الحرب مع روسيا، منوهةً إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة كييف التي تسعى إلى تجاوز الشتاء القاسي، وما بعده سيكون كل شيء مختلفًا.

وقال مراسل قناة «فيلت» الألمانية، كريستوف فانر، الموجود في أوكرانيا، إن كييف تضم عددًا كبيرًا من الصقور الراغبين في استمرار المواجهة المفتوحة مع روسيا، ويقدمون تصريحات استفزازية.

وأوضح “فانر”: «من الأفضل عدم التسرع في التقييم، والتريث وعدم الأخذ بما يُقال على محمل الجد».

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، إلى جانب سيطرة الجيش الروسي على عدد من المدن الأوكرانية.

ويجري الجانبان في الوقت الحالي مفاوضات في مدينة أبو ظبي بالإمارات، تحت الرعاية الأمريكية، في محاولة لوقف الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.