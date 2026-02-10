بابا الفاتيكان يرسل مولدات كهربائية إلى أوكرانيا

أرسل بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، ثلاث شاحنات تحمل 80 مولدًا كهربائيًا وآلاف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا لمساعدة المواطنين هناك على مواجهة درجات الحرارة المتجمدة.

وذكر موقع (فاتيكان نيوز) اليوم الثلاثاء أن دائرة خدمة المحبة، برئاسة الكاردينال كونراد كراييفسكي، تعمل على إعداد شاحنة أخرى تحمل إمدادات طبية وغذائية إضافية إلى أوكرانيا.

وقال كراييفسكي "لقد تُرجمت دعوة البابا لتقديم الدعم لأوكرانيا إلى مساعدات ملموسة، وصلت بالفعل إلى وجهتها".

وجاء ذلك جاء استجابة لمناشدات العديد من الأساقفة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 15 درجة مئوية واضطرت بعض العائلات إلى البحث عن الدفء في الملاجئ التي تمت تدفأتها بواسطة المولدات الكهربائية.

وقد غادرت ثلاث شاحنات من كنيسة القديسة صوفيا في العاصمة الإيطالية روما وهي كنيسة أوكرانية، ووصلت إلى وجهاتها في العاصمة كييف، كما تم أيضًا إرسال آلاف الأدوية إلى أوكرانيا، بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب والمكملات الغذائية وغيرها.