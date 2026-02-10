الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر والتقدير، للرئيس "جواو مانويل لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، على ما بذله من جهود كبيرة، خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، لتنفيذ أولويات القارة الأفريقية .

وقال الرئيس السييسي في كلمته أمام اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”،:"كما أثمن جهود السيد "محمود على يوسف"، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى قيادته لمفوضية الاتحاد، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق".

وتابع الرئيس السيسي:" لقد شرفت برئاسة اللجنة التوجيهية، لرؤساء دول وحكومات النيباد، منذ فبراير 2023.. وكما تعلمون؛ فقد تزامنت تلك الرئاسة، مع مرحلة مهمة من عمر الوكالة، شهدت مراجعة تنفيذ الخطة العشرية الأولى "لأجندة ٢٠٦٣: إفريقيا التى نريد"، وكذا اعتماد الخطة العشرية الثانية للأجندة.

وأكمل الرئيس السيسي:" اليوم؛ يكتسب اجتماعنا أهمية متزايدة، فى ظل المرحلة الدقيقة الراهنة، التى تشهد تغيرات جوهرية على الصعيدين الدولى والإقليمى الوضع الذى يحتم علينا ضرورة العمل الإفريقى المشترك، لمجابهة هذه المستجدات والتحديات، وللانطلاق نحو تحقيق تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم، فى قارة أكثر استقرارا ورخاء والتغلب على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائى وأمن المياه والطاقة".