قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
استقالة ضياء رشوان من حزب الجبهة الوطنية بعد تكليفه بوزارة الإعلام
خالد هاشم.. دمج الخبرة العالمية مع الصناعة الوطنية لتصدير مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل

قالت وكالة “بلومبرج” إن فنزويلا أرسلت أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات، في ظل انفتاح صادرات الدولة اللاتينية بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو. 

وبحسب بلومبرج، أفادت مصادر مطلعة على الصفقة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير متاحة للعموم، بأن الشحنة تنقل إلى مجموعة بازان، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في إسرائيل.

وصرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، لموقع بوليتيكو بأنه سيسافر قريبًا إلى فنزويلا للقاء قادتها ومناقشة مستقبل شركة النفط الحكومية، لكنه أصر على أن مصالح إدارة ترامب في هذه الدولة الغنية بالموارد لا تتمحور حول النفط، مبينا أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا.

وزير الطاقة الأمريكي يزور فنزويلا
وفي مقابلة حصرية مع بوليتيكو ، قال رايت إن الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو "لم تكن خطوة لزيادة إمدادات النفط"، وإن احتياطيات النفط الخام الرائدة عالميًا في البلاد لم تكن أبدًا "جزءًا مهمًا من عملية صنع القرار".

وأضاف رايت: "كانت هذه مشكلة جيوسياسية لدولة تُشكل تهديدًا لجميع جيرانها، وتهديدًا لنصف الكرة الغربي، ومُصدِّرًا ضخمًا للأسلحة والمخدرات والمجرمين. قد يكون من قبيل الصدفة، لكنها ليست صدفة أن يكون النفط هو المنتج الرئيسي والمورد العملاق لفنزويلا".

في الأسابيع التي تلت العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على مادورو، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة ستعيد بناء قطاع النفط الفنزويلي لصالح المستهلكين الأمريكيين.

وقال ترامب لمسؤولي شركات النفط في البيت الأبيض الشهر الماضي: "من بين الفوائد التي ستجنيها الولايات المتحدة من هذه العملية انخفاض أسعار الطاقة"، وذلك على الرغم من تشكيك مسؤولين تنفيذيين، مثل دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في جدوى الاستثمار في هذا البلد الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار.

ستجعل زيارة رايت المرتقبة منه أرفع مسؤول في إدارة ترامب يزور فنزويلا منذ القبض على مادورو.

وقال إنه يعتزم لقاء الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريجيز، خلال زيارته.

الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
أكد رايت أنه "لم يطرأ أي تغيير على الخطة" الرامية إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي في فنزويلا، ويتوقع أن تُجرى الانتخابات الديمقراطية في البلاد خلال 18 إلى 24 شهرًا القادمة.

وأوضح أن هذا المسعى يتطلب التعاون مع السلطات المؤقتة والاعتماد على أدوات اقتصادية، كقطاع النفط.

كما يأمل في زيارة بعض حقول النفط في البلاد، التي تضم بعضاً من أكبر الاحتياطيات في العالم، لكنها عانت من نقص الاستثمار في ظل النظام الاشتراكي، ما أدى إلى تراجع إنتاجها إلى جزء ضئيل مما كان عليه قبل ثلاثة عقود.

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

