الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: الزمالك ليس في أفضل حالاته وأتوقع تعادله مع سموحة

بشير التابعي
بشير التابعي
سارة عبد الله

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال يتعامل مع مباراة سموحة باعتبارها خطوة تمهيدية مهمة قبل المواجهة الحاسمة أمام كايزر تشيفز.

وقال التابعي، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة cbc، إن معتمد جمال استعان بالقوة الضاربة في قائمة الزمالك أمام سموحة، من أجل تجهيز اللاعبين واعتبار اللقاء بروفة قوية قبل مباراة الصعود المرتقبة أمام كايزر تشيفز.

وأوضح أن المدير الفني يرى أن المباريات المقبلة تمثل نقطة فاصلة في مشواره مع الفريق، خاصة بعد الخسارة أمام زيسكو، مؤكدًا أن تركيز معتمد جمال الأساسي ينصب على لقاء كايزر تشيفز، أكثر من مواجهة سموحة نفسها.

وأضاف “التابعي” أن بيزيرا يعد من العناصر المهمة داخل صفوف الزمالك، مشددًا على ضرورة مشاركة سيف الجزيري في مباراة سموحة بجواره، إلى جانب شيكوا بانزا، من أجل منح الفريق قوة هجومية أكبر.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن مواجهة سموحة لن تكون سهلة، لا سيما بعد الخسارة الأخيرة أمام زيسكو، التي تسببت في هزة قوية داخل الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الحالة الذهنية للاعبين ليست في أفضل مستوياتها.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بتوقع تعادل الزمالك أمام سموحة، موضحًا أن الفريق الأبيض لا يمر بأفضل فتراته، في الوقت الذي يركز فيه اللاعبون بشكل كبير على مباراة كايزر تشيفز، التي تمثل الهدف الأهم في المرحلة الحالية.

بشير التابعي الزمالك معتمد جمال

