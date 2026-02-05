قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
رياضة

بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك

بشير التابعي
بشير التابعي
عبدالله هشام

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعض قرارات النادي الأهلي الفنية والتعاقدية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى صفقات جديدة في الوقت الحالي، وأن ما يحدث يبدو كنوع من العناد مع الزمالك.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن تشكيل الأهلي في بعض المباريات جاء غريبًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين النجوم يتم الدفع بهم في مراكز غير مراكزهم الأساسية داخل الملعب، دون وجود رؤية فنية واضحة.

وأضاف أن الأهلي يتعاقد مع لاعبين بالعند في الزمالك وليس وفقًا للاحتياجات الحقيقية للفريق، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يمتلك عناصر مكتملة ولا يعاني من نقص يستدعي هذا الكم من التعاقدات.

وفي المقابل، أشار التابعي إلى أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، واصفًا وضع الفريق بأنه «مشلول»، في ظل إيقاف القيد والأزمات المالية التي تحول دون التعاقد مع لاعبين جدد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفارق الحالي في القدرة على إبرام الصفقات لا يعكس بالضرورة التفوق الفني داخل الملعب، مشددًا على أن الزمالك يحتاج إلى حلول جذرية لأزماته حتى يعود للمنافسة بقوة.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الأهلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

