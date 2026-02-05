بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعض قرارات النادي الأهلي الفنية والتعاقدية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى صفقات جديدة في الوقت الحالي، وأن ما يحدث يبدو كنوع من العناد مع الزمالك.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن تشكيل الأهلي في بعض المباريات جاء غريبًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين النجوم يتم الدفع بهم في مراكز غير مراكزهم الأساسية داخل الملعب، دون وجود رؤية فنية واضحة.

وأضاف أن الأهلي يتعاقد مع لاعبين بالعند في الزمالك وليس وفقًا للاحتياجات الحقيقية للفريق، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يمتلك عناصر مكتملة ولا يعاني من نقص يستدعي هذا الكم من التعاقدات.

وفي المقابل، أشار التابعي إلى أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، واصفًا وضع الفريق بأنه «مشلول»، في ظل إيقاف القيد والأزمات المالية التي تحول دون التعاقد مع لاعبين جدد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفارق الحالي في القدرة على إبرام الصفقات لا يعكس بالضرورة التفوق الفني داخل الملعب، مشددًا على أن الزمالك يحتاج إلى حلول جذرية لأزماته حتى يعود للمنافسة بقوة.