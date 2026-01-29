قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
بشير التابعي: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري.. ومعتمد جمال نجح مع الزمالك

باسنتي ناجي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يظل المرشح الأول للتتويج ببطولة الدوري المصري، حتى في حال غيابه عن المباريات لفترة طويلة، مشيرًا إلى خبرات الفريق وقدرته على العودة بقوة في أي وقت.

القلعة الحمراء 

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc":"الأهلي سيتوج بالدوري المصري حتى لو قعد 3 شهور ملعبش الدوري، ورغم إن الأهلي قدم مستوى سيئ في بداية البطولة، لكنه قدر يفاجئ الجميع بالأداء أمام وادي دجلة."

وأضاف: "زيزو وإمام عاشور قدموا مباراة جيدة جدًا، والجميع كان يلعب بشكل مميز، ومدرب وادي دجلة أخطأ عندما فتح الملعب أمام الأهلي، وكان لازم يعمل حسابه كويس، لأن من الصعب إنك تفرض طريقة لعبك على الأهلي."

وعن أداء الزمالك، أوضح التابعي أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام بتروجت، قائلًا:"الزمالك لعب مباراة كويسة، وبغض النظر عن كل المشاكل، لو الزمالك مكسبش بتروجت هيكسب مين؟ الطبيعي إنه يكسب."

وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود بعض علامات الاستفهام داخل الفريق، متسائلًا:"فين عبدالله السعيد؟ وفين محمد عواد؟ وإيه سبب غيابه؟ ومفيش حاجة اسمها مباراة مباراة في حراسة المرمى."

وفي ختام تصريحاته، أشاد التابعي بمدرب الزمالك معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في الاعتماد على عناصر جديدة، قائلًا:
"أحيّي معتمد جمال، اعتمد على لاعبين جدد في التشكيل ونجح في ده بشكل واضح."

