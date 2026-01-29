نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن عمر سيد معوض يُعد من أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف القلعة الحمراء، مشددًا على أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية كبيرة تؤهله ليكون عنصرًا مؤثرًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

عمر سيد معوض

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن عمر سيد معوض ظهر بشكل مميز في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي، وقدم مردودًا فنيًا جيدًا يعكس قدراته الحقيقية رغم قلة الدقائق التي حصل عليها.

وأوضح أن المدير الفني للأهلي، توروب، تحدث عن عمر سيد معوض بإيجابية كبيرة، مؤكدًا أنه من أفضل لاعبي قطاع الناشئين، وأنه ينوي منحه فرصًا أكبر خلال المرحلة القادمة، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر الشابة وتجديد الدماء داخل الفريق.

وأشار رمضان السيد إلى أن سيد معوض، والد اللاعب، يشعر بوجود ظلم واقع على نجله بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم، رغم اجتهاده والتزامه داخل التدريبات، وهو أمر طبيعي في ظل رغبة أي لاعب شاب في إثبات نفسه.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن عمر سيد معوض، في حال حصوله على فرصة حقيقية بالمشاركة المستمرة مع الفريق الأول، سيكون له دور مهم مع منتخب مصر مستقبلًا، وقد يصبح أحد الأسماء المرشحة للتواجد في قائمة الفراعنة خلال كأس العالم.