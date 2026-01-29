قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض
باسنتي ناجي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن عمر سيد معوض يُعد من أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف القلعة الحمراء، مشددًا على أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية كبيرة تؤهله ليكون عنصرًا مؤثرًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

عمر سيد معوض

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن عمر سيد معوض ظهر بشكل مميز في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي، وقدم مردودًا فنيًا جيدًا يعكس قدراته الحقيقية رغم قلة الدقائق التي حصل عليها.

وأوضح أن المدير الفني للأهلي، توروب، تحدث عن عمر سيد معوض بإيجابية كبيرة، مؤكدًا أنه من أفضل لاعبي قطاع الناشئين، وأنه ينوي منحه فرصًا أكبر خلال المرحلة القادمة، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر الشابة وتجديد الدماء داخل الفريق.

وأشار رمضان السيد إلى أن سيد معوض، والد اللاعب، يشعر بوجود ظلم واقع على نجله بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم، رغم اجتهاده والتزامه داخل التدريبات، وهو أمر طبيعي في ظل رغبة أي لاعب شاب في إثبات نفسه.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن عمر سيد معوض، في حال حصوله على فرصة حقيقية بالمشاركة المستمرة مع الفريق الأول، سيكون له دور مهم مع منتخب مصر مستقبلًا، وقد يصبح أحد الأسماء المرشحة للتواجد في قائمة الفراعنة خلال كأس العالم.

عمر سيد معوض الاهلي شلبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

مشرحة

ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد