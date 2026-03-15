الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رغم القصف الأمريكي.. استمرار تحميل النفط من جزيرة خرج الإيرانية

هاجر رزق

أفاد تقرير لموقع" تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع تجارة النفط العالمية، بأن عمليات تحميل النفط من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج العربي ما زالت مستمرة، رغم تعرض الجزيرة لهجوم أمريكي.


 

وبحسب التقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار نشاط تصدير النفط من الجزيرة بعد الضربة الأمريكية، حيث كانت ناقلة نفط واحدة تقوم بتحميل شحنتها من الميناء، في حين شوهدت سبع ناقلات أخرى في محيط الجزيرة بانتظار دورها للتحميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن القوات الأمريكية استهدفت الجزيرة الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من الخليج العربي، مؤكدا تدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي لم يستهدف البنية التحتية النفطية في الجزيرة خلال هذه الضربة، لكنه حذر من أن هذا الخيار قد يدرس مستقبلا إذا تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت السفن من العبور بحرية وأمان.

من جهتها أعلنت إيران أن الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

وتقع جزيرة خرج على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج العربي، وتعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المستشارة أمل عمار تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة خلال الاستعراض الطوعي بمؤتم CSW70

البابا لاون

البابا لاون يوجه نداءً عاجلًا لوقف الحرب في الشرق الأوسط ويدعو إلى الحوار والسلام

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

