رغم القصف الأمريكي.. استمرار تحميل النفط من جزيرة خرج الإيرانية

أفاد تقرير لموقع" تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع تجارة النفط العالمية، بأن عمليات تحميل النفط من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج العربي ما زالت مستمرة، رغم تعرض الجزيرة لهجوم أمريكي.





وبحسب التقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار نشاط تصدير النفط من الجزيرة بعد الضربة الأمريكية، حيث كانت ناقلة نفط واحدة تقوم بتحميل شحنتها من الميناء، في حين شوهدت سبع ناقلات أخرى في محيط الجزيرة بانتظار دورها للتحميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن القوات الأمريكية استهدفت الجزيرة الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من الخليج العربي، مؤكدا تدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي لم يستهدف البنية التحتية النفطية في الجزيرة خلال هذه الضربة، لكنه حذر من أن هذا الخيار قد يدرس مستقبلا إذا تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت السفن من العبور بحرية وأمان.

من جهتها أعلنت إيران أن الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

وتقع جزيرة خرج على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج العربي، وتعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.