الكويت تعلن رصد 14 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة

أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تدمير 8 منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قوله اليوم، الأحد، إن"المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".

أضاف العطوان أن "3 مسيرات معادية منها استهدفت مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما سقطت 3 أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر"، موضحا أن قوات الحرس الوطني الكويتي من جانبها تمكنت من التعامل مع 5 مسيرات معادية وتدميرها.