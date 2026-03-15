وزير الخارجية اليوناني يشارك في محادثات الاتحاد الأوروبي حول إيران وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية، اليونانية اليوم /الأحد/، أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس سيتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع لكبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لبحث ملف إيران وأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليوم أنه من المقرر أن تركز المحادثات المقررة غدا /الإثنين/ على الوضع في الشرق الأوسط في ظل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ورد طهران، بالإضافة إلى تطورات الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والتي اندلعت إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن جيرابيتريتيس سيلتقي أيضا نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار لإجراء محادثات ثنائية بشأن عدد من القضايا.