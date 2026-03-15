الإعلام الأمني العراقي: تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بـ5 صواريخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه لهجوم بـ5 صواريخ، ما أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن- وفقا لما أوردته وكالة اللأنباء العراقية (واع) : توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ)".

وأضاف معن أنه "فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".