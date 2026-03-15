الرئيس السيسي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة محمد شياع السوداني، حيث جدد رئيس الجمهورية تأكيد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره.

وشدد الرئيس السيسي ، على وقوف مصر إلى جانب الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى تجنيب العراق أي صراعات إقليمية قد تهدد استقراره، كما أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض والمندد لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية، أو المساس بسيادتها وأمنها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق العربي المشترك؛ بما يكفل حماية أمن الدول العربية وصون سيادتها ومواجهة مختلف التحديات.

وفي السياق، استعرض رئيس وزراء العراق ، الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاحتواء التوترات الراهنة، معربًا عن تقديره لحرص مصر على مساندة العراق في هذه المرحلة الدقيقة، وللموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق وسائر الدول العربية.