مولودية الجزائر يكشف عن مدربه الجديد خلفًا لموكوينا

كشف نادي مولودية الجزائر، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفا للجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

جاء ذلك، بعد رحيل مدربه الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا، عن تدريب الفريق.

وقال نادي مولودية الجزائر في بيان: "تعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن تعيين المدرب التونسي خالد بن يحيى، على رأس العارضة الفنية للفريق حتى يونيو 2027 خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا".

وأضاف: "سيشرف المدرب التونسي على أول حصة تدريبية له مساء اليوم، تحضيرًا لمواجهة إتحاد خنشلة يوم الثلاثاء".

وتولى بن يحيى تدريب المولودية في الموسم الماضي، وتوج معه بلقبي كأس السوبر والدوري الجزائري، كما بلغ ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موكوينا تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الجزائري والبالغ راتب شهرين من أجل الرحيل.

وودع مولودية الجزائر، تحت قيادة موكوينا، بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

ويحتل مولودية الجزائر حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني.