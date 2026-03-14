رغم الإنجازات والصدارة.. موكوينا يودع مولودية الجزائر بشكل مفاجئ

فجر نادي مولودية الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رحيل مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بعد مسيرة قصيرة دامت 8 أشهر فقط مع الفريق.

تفاصيل الرحيل

وأوضحت إدارة المولودية في بيان رسمي أن الانفصال جاء بناءً على رغبة موكوينا، الذي قرر تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده والذي ينص على دفع راتبين مقابل إنهاء مهامه، منهياً بذلك تجربته في الملاعب الجزائرية رغم النتائج الإيجابية التي حققها على الصعيد المحلي.

وأضاف البيان أن القرار جاء بعد جلسة ودية جمعت المدرب بالإدارة، أعرب خلالها عن قناعته بضرورة إنهاء مشواره مع الفريق والاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية.

إنجازات موكوينا

ورغم خروج الفريق تحت قيادته من منافستي كأس الجزائر ودوري أبطال أفريقيا، فإن موكوينا ترك بصمة واضحة، حيث قاد الشناوة للتتويج بلقب كأس السوبر الجزائري، وحافظ على صدارة الرابطة المحترفة الأولى منذ انطلاق الموسم.

واختتمت إدارة النادي بيانها بالشكر والتقدير لموكوينا وطاقمه الفني على جهودهم، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.