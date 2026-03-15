أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو تحدث صباح اليوم مع الوزيرة أوريت ستروك، ونقل لها تعازيه في وفاة ابنتها شوشانا.



وجاء هذا الاتصال في أول ظهور له بعد تداول شائعات عن محاولة اغتياله، وأوضح المكتب أن رئيس الوزراء أكد دعمه للوزيرة وعائلتها في هذه الظروف الصعبة.

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ باليستي إيراني

و تصدَّر هاشتاج "نتنياهو؛ مات" منصة التغريدات المصغرة “إكس” خلال الساعات الماضية، والذي يرجح بنسبة كبيرة مقتل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تعرّضه لعملية اغتيال بهجوم صاروخي إيراني استهدف مكتبه، ما أثار التكهنات والتساؤلات حول حقيقة وفاته.

وفى هذا الصدد، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سرد توقعاتهم لوفاة نتنياهو، مشيرين إلى حقائق ودلائل عدة تثبت بالفعل مقتله خلال الأسبوع الماضي.

وتزامن انتشار هذه المزاعم مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما ساهم في تداول الأخبار غير المؤكدة بسرعة كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، قبل التحقق من صحتها.

ونفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

من جانب آخر، أظهرت تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تواجه بلاده نفس التحديات العسكرية، قدرة على إدارة مؤتمر صحفي شبه يومي، والرد على أسئلة الصحفيين بإسهاب سواء في الإحاطات الصحفية أو أثناء الرحلات الرسمية على متن "إير فورس ون".

عقد نتنياهو أخيرا مؤتمره الصحفي عبر تطبيق زووم، لكنه أظهر أداء وصفه مراقبون بالصادم، إذ جمع بين الغطرسة واللامبالاة.

وكان أبرز ما أظهره المؤتمر مخاوفه الحقيقية من انكشاف مصالحه الشخصية وهواجسه السياسية، خصوصًا في مسألة العفو التي طلبها من رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ لإلغاء محاكمته الجنائية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي كانت محورًا لتكهنات واسعة في الإعلام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أصدرت طهران تحذيرات مباشرة، مؤكدة أنها ستواصل استهداف نتنياهو، وأعلنت عن استهداف 52 موقعًا في الأراضي المحتلة وثلاث قواعد أمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وانتشرت في الوقت نفسه صور وفيديوهات زعم أنها تظهر نتنياهو مصابًا وسط الركام، ما زاد من الضجة الإعلامية.

لكن تقارير لاحقة، أبرزها من موقع Mako العبري، أكدت أن الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية، وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن آخر اجتماع رسمي للحكومة بحضور نتنياهو كان يوم الخميس 12 مارس، ما ينفي الشائعات حول اغتياله في 9 مارس.