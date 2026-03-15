قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـوزراء: تأثيرات كبيرة بسبب الحرب في السياسات النقدية وأسواق المال والتضخم العالمي
أسبوع الإثارة والأرقام القياسية.. ماذا كشفت الجولة 26 من الدوري السعودي؟
رغم إرتباك الأحوال الجوية .. 20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
مصر تؤكد ضرورة صون مقدرات دول المنطقة من أي تهديدات مستقبلية
ضوابط برلمانية حاسمة لمواجهة مخاطر وفوضى السوشيال ميديا | تفاصيل
جمبلاط: إنهاء المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر K9A1EGY
وزير خارجية إيران: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الأمريكية
16 محطة جديدة.. وزير النقل يتابع استعدادات تشغيل المرحلة الثانية من BRT
روما في ضيافة «كومو» على المركز الرابع بـ«الكالتشيو»
دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان
الرعاية الصحية: 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بتقنية (TAVI) بـمحافظات التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

القسم الخارجي

شهدت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة موجة من الشائعات والأخبار حول اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته، بعد تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا وأخبارا زعمت اغتيال نتنياهو وزوجته في ضربة صاروخية إيرانية، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو بشكل قاطع، مؤكدًا أن هذه الأخبار "كاذبة" وأن نتنياهو بخير.

حقيقة اغتيال نتنياهو

وأثار غياب نتنياهو عن الإعلام خلال الأيام الماضية تكهنات واسعة، فمنذ بداية الحرب الثانية مع إيران، اكتفى نتنياهو بنشر بيانات مسجلة ومقاطع فيديو من جولاته واجتماعاته، دون الرد المباشر على أسئلة الصحفيين.

في المقابل، أظهرت تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تواجه بلاده نفس التحديات العسكرية، قدرة على إدارة مؤتمر صحفي شبه يومي، والرد على أسئلة الصحفيين بإسهاب سواء في الإحاطات الصحفية أو أثناء الرحلات الرسمية على متن "إير فورس ون".

عقد نتنياهو أخيرا مؤتمره الصحفي عبر تطبيق زووم، لكنه أظهر أداء وصفه مراقبون بالصادم، إذ جمع بين الغطرسة واللامبالاة.

 وكان أبرز ما أظهره المؤتمر مخاوفه الحقيقية من انكشاف مصالحه الشخصية وهواجسه السياسية، خصوصًا في مسألة العفو التي طلبها من رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ لإلغاء محاكمته الجنائية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي كانت محورًا لتكهنات واسعة في الإعلام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أصدرت طهران تحذيرات مباشرة، مؤكدة أنها ستواصل استهداف نتنياهو، وأعلنت عن استهداف 52 موقعًا في الأراضي المحتلة وثلاث قواعد أمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وانتشرت في الوقت نفسه صور وفيديوهات زعم أنها تظهر نتنياهو مصابًا وسط الركام، ما زاد من الضجة الإعلامية.

لكن تقارير لاحقة، أبرزها من موقع Mako العبري، أكدت أن الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية، وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن آخر اجتماع رسمي للحكومة بحضور نتنياهو كان يوم الخميس 12 مارس، ما ينفي الشائعات حول اغتياله في 9 مارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

