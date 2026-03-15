حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

تصدَّر هاشتاج "نتنياهو؛ مات" منصة التغريدات المصغرة “إكس” خلال الساعات الماضية، والذي يرجح بنسبة كبيرة مقتل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تعرّضه لعملية اغتيال بهجوم صاروخي إيراني استهدف مكتبه، ما أثار التكهنات والتساؤلات حول حقيقة وفاته.

وفى هذا الصدد، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سرد توقعاتهم لوفاة نتنياهو، مشيرين إلى حقائق ودلائل عدة تثبت بالفعل مقتله خلال الأسبوع الماضي.

وتزامن انتشار هذه المزاعم مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما ساهم في تداول الأخبار غير المؤكدة بسرعة كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، قبل التحقق من صحتها.

ونفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.