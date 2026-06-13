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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. سويسرا يتقدم على قطر بهدف من ركلة جزاء خلال الشوط الأول

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
حسن العمدة

أحرز منتخب سويسرا الهدف الاول في شباك منتخب قطر، في الدقيقة 17 من  الشوط الأول، خلال المباراة المقامة علي ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

جاء هدف سويسرا ، من تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق إمبولو على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

جاء تشكيل المنتخب السويسري كالتالي:
 

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.
خط الدفاع: مانويل أكانجي، دينيس زكريا، نيكو إلفيدي.
خط الوسط: ريكاردو رودريجيز، ميشيل أيبشير، جرانيت تشاكا، ريمو فريلير.
خط الهجوم: بريل إيمبولو، دان ندوي، روبن فارجاس.

 

وجاء تشكيل المنتخب القطري على النحو التالي:
 

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.
خط الدفاع: أيوب العوي، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، همام الأمين.
خط الوسط: عيسى لاي، عاصم ماديبو، جاسم جابر.
خط الهجوم: أكرم عفيف، إدميلسون جونيور، يوسف عبد الرزاق.

منتخب سويسرا منتخب قطر كأس العالم 2026

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