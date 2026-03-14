وسط تهديدات إيرانية لأوكرانيا.. نتنياهو طلب دعم زيلينسكي لاعتراض الطائرات الإيرانية المسيرة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثة عاجلة لتعزيز التعاون بين البلدين في اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكد السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، أن أوكرانيا ستدعم إسرائيل في هذا المجال، مشيراً إلى أن المحادثة يُأمل عقدها مطلع الأسبوع، لتبادل الخبرات والأساليب العملية لاعتراض الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك في وقت تدعي فيه روسيا أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في إيران قريبة من مواقع خبراء روس، في حين تهدد إيران أوكرانيا رداً على دعمها لإسرائيل، معتبرة كامل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً وفقًا لتفسيرها للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما تستمر أوكرانيا وإسرائيل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير التكتيكات الرخيصة والفعّالة لاعتراض الطائرات المسيرة، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد الإيراني المتصاعد.